MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/11/2022

Nesta segunda-feira, 7, vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, sobre a campanha e também sobre a destinação de recursos para Mossoró.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Governo e Banco Mundial buscam meios para fazer funcionar o Hospital Regional da Mulher

"Por baixo, rombo deixado no orçamento de 2023 é de R$ 350 bilhões, diz Rui Falcão

Mobilização movida com informações falsas continuam e presidente do TSE suspende perfis de deputados e determina que economista preste depoimento da Polícia Federal por endossar teses bolsonaristas

Governo quer discutir metodologia de compensação das perdas de arrecadação do ICMS

Presidente da ALRN afirma que a Ficro se consolidou como uma vitrine para as empresas no Estado

Cop27 começa no Egito; Bolsonaro se irrita com convite do presidente egípcio Addel Fatah Al-Sissi para Lula comparecer o evento, possivelmente no dia 14

Plataformista preso por homicídio em Mossoró diz que matou para não morrer

Pescador ganha várias apostas na vitória de Lula, saiu para cobrar e termina assassinado no RN

Governo e bancada federal exclui Mossoró das emendas de bancada mais uma vez; Recursos serão indicados para fazer um novo Walfredo Gurgel e recuperação de estradas

