COP27 começa no Egito; Foco do Brasil será a produção de energia limpa

Começa neste domingo (6) a cúpula internacional do clima COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Devem estar presentes mais de 30 mil delegados, de cerca de 200 países.



A reunião acontece no Centro Internacional de Convenções da cidade até o dia 18 de novembro. O objetivo é discutir detalhes sobre como desacelerar as mudanças climáticas e ajudar países que já sentem seus impactos.



A COP27 é a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ela reúne representantes oficiais de governos e da sociedade civil.

Neste ano, o pavilhão do Brasil na COP 27 vai sediar o seminário “Energia, Indústria, Agro e Investimentos verdes” — conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e por representantes dos setores produtivos. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, confirmou presença e deve ser o representante oficial do governo brasileiro. Em entrevista recente à Voz do Brasil, ele destacou que o principal foco do país na Cúpula do Clima da ONU vai ser a produção de energia limpa.



A participação brasileira na COP 27 também vai ter a presença do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva— que foi convidado para a conferência pelo anfitrião, o presidente do Egito Abdel Fattah. Lula fará parte da comitiva do governo do Estado do Pará, que integra o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal. A ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva, da Rede; e a senadora Simone Tebet, do MDB; devem acompanhar o presidente eleito no evento da ONU.

De acordo com a ONU, a determinação do planeta em combater o aquecimento global deve ser posta em xeque, à medida que acontecem inundações no Paquistão, África do Sul e Nigéria, ondas de calor são registradas no Ártico e em toda a Europa e secas recordes acontecem no oeste dos Estados Unidos e na França.



Um relatório da ONU divulgado em outubro mostrou que a maioria dos países está atrasada em seus compromissos existentes de reduzir a produção de carbono, com as emissões globais de gases de efeito estufa a caminho de aumentar 10,6% até 2030 em comparação com os níveis de 2010.

Apenas 24 dos quase 200 países participantes das negociações da COP27 apresentaram planos de redução de emissões novos ou atualizados desde a conferência climática da ONU do ano passado em Glasgow, na Escócia. Na ocasião, todos se comprometeram a fazê-lo, de acordo com a agência climática da ONU.



De acordo com a coordenação, a COP27 será sobre “sair das negociações e planejar a implementação” de todas as promessas feitas.

Agência Brasil