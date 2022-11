Prefeitura de Mossoró abre consulta pública para melhorar o transporte coletivo no município

Prefeitura de Mossoró abre consulta pública para avaliar e melhorar o transporte coletivo no município. No início de 2021, a Prefeitura de Mossoró criou o programa “Ônibus no Bairro”, que atualmente beneficia mais de 30 regiões e localidades, chegando com linhas de ônibus nos quatro cantos da cidade. Visando melhorar a qualidade do atendimento, o Departamento de Transportes disponibiliza, através de formulário eletrônico (disponível no site da PMM), um questionário sobre o uso e a satisfação do serviço. De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, a ideia é receber da população sugestões para melhorar ainda mais o sistema.

No início de 2021, a Prefeitura de Mossoró mudou a realidade do transporte coletivo do município. Com planejamento e organização criou o programa “Ônibus no Bairro”, que atualmente beneficia mais de 30 regiões e localidades, chegando com linhas de ônibus nos quatro cantos da cidade.

Visando melhorar a qualidade do atendimento, o Departamento de Transportes disponibiliza, através de formulário eletrônico (clique aqui), um questionário sobre o uso e a satisfação do serviço.

De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, a ideia é receber da população sugestões para melhorar ainda mais o sistema.

“Hoje, mais de 30 regiões e localidades são atendidas com transporte público. Queremos melhorar mais o serviço, para isso estamos disponibilizando um formulário, onde a população vai acessar e sugerir melhorias. A participação do cidadão é extremamente importante, pois vamos verificar com mais precisão a satisfação do atendimento”, disse.

A pesquisa quer identificar os principais locais de embarque e desembarque mais utilizados, além dos horários preferidos pelos usuários. Outro ponto é a possibilidade da sugestão de rotas, oportunizando ao cidadão indicar trajetos específicos em seu bairro.