Hospital da Mulher será entregue em 31 de dezembro e já funcionará com atendimento ambulatorial

A governadora Fátima Bezerra realizou uma visita técnica às obras do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, de Mossoró, na tarde desta segunda-feira (7).

A maior unidade de saúde do Estado, localizada no bairro Costa e Silva, nas proximidades do campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), está 93% concluída e deverá ser entregue à população em 31 de dezembro de 2022.

Segundo a governadora, assim que for finalizado, o hospital já começará a funcionar com a parte ambulatorial. A previsão de funcionamento pleno é até a metade do ano de 2023.

O Hospital da Mulher terá 163 leitos focados na atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade. Deste, 140 leitos serão de UTI. A meta da unidade é realizar cerca de 20 mil atendimentos anuais, a pacientes de mais de 60 municípios.

Ao todo, são 15 mil m² de área construída dividida em quatro andares, com oito elevadores. O terreno, que soma 36 mil m², terá quase 200 vagas de estacionamento.

Questionada sobre a realização de concurso para suprir a demanda da unidade, Fátima Bezerra lembrou que ainda há pessoal a ser convocado, aprovados no concurso realizado em 2018, mas que também deverá realizar novo certame para a saúde no próximo mandato.