MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Ao lançar Programa Mossoró Cidade Educação, prefeito confirma concurso para o início de 2023

Governadora nomeia 281 servidores para o ITEP do Rio Grande do Norte

Bolsonaro vê relatório como última cartada e autoridades da Justiça Eleitoral teme que relatório faça aumentar atos antidemocráticos

Polícia prende suspeito de Umarizal procurado desde 2020 por contrabando e apreende em Natal 5 milhões em produtos sem Nota Fiscal

Alckmin nomeia coordenadores e anuncia grupos de transição para economia e assistência social

Anfitrião da COP27, Egito apresenta plano de ajuda a países pobres

Câmara avalia incluir 293 emendas na Lei de Orçamento de 2023 de Mossoró

Com 2,6%, Mossoró registra o menor índice de infestação predial de Aedes aegypti em 2022

Relator do orçamento para 2023, Getúlio Rego propõe emendas coletivas para zerar fila da cirurgia vascular no RN

Voltália inaugura Complexo Solar I, no município de Serra do Mel; trata-se da maior usina da Voltália no mundo

Com subvariante e risco de nova onda, covid-19 volta a assustar no Brasil

Operação Petróleo Real investiga 60 postos de combustíveis no RN até quinta-feira

Seap apura ação envolvendo policiais da Cadeia Pública de Ceará-Mirim e internos transexuais

Após seis meses em reforma, Catedral de Santa Luzia reabre suas portas nesta quarta-feira