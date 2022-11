Vereadores aprovam PL que garante progressão funcional na carreira da Guarda Civil de Mossoró

A proposta, de autoria do executivo e aprovada de forma unânime na Câmara, nesta quarta-feira (9), reconhece Especialização, Mestrado e Doutorado para progressão da carreira. A iniciativa, segundo a Prefeitura, valoriza ainda mais a categoria e amplia a justiça à importância dos profissionais para o município. “Além da necessidade de capacitação e de modernização da GCM com novos conhecimentos, é preciso também que a instituição seja atrativa e retenha os profissionais que já fazem parte de seus quadros funcionais”, diz a justificativa do projeto, que segue à Prefeitura para sanção.