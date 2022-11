Prefeito Allyson Bezerra destaca novo modelo de gestão da Praça de Convivência de Mossoró

De acordo com Allyson, em conversa com a CDL Mossoró, Fecomercio e Sebrae, foi definido um novo modelo de gestão da Praça de Convivência. O gestor afirmou que até a próxima semana, a prefeitura estará publicando uma nova licitação para contratação de uma empresa que irá gerir o equipamento. Essa empresa ficará responsável pela segurança, limpeza e manutenção do equipamento que terá 24 boxes funcionando.