2023: Allyson projeta limpar o rio e fazer pórticos temáticos nas sete entradas de Mossoró

Allyson Bezerra disse que o sonho é, ao despoluir e urbanizar o Rio Mossoró, também seja possível revitalizar o centro de cidade à noite, criando vários pontos turísticos ao longo do rio, com movimentação intensa, não só nos finais de tarde, mas em todos os dias. O gestor assegurou que a cidade de Mossoró vai ganhar pórticos temáticos nas sete principais entradas, por exemplo, enfatizando o potencial da fruticultura, do sal e também os movimentos culturais.