MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Prefeitura de Natal e Governo do Estado tem 24 horas para retirar os bolsonaristas da frente do Quartel do Exército, em Natal

2023: Prefeito Allyson projeta limpar rio e fazer entradas temáticas em Mossoró

RN recebe 17 mil doses da Pfizer infantil, ou seja, para crianças de 6 meses a 3 anos

PRF inicia operação Proclamação da Reública

Voltália inaugura mega usina solar no município de Serra do Mel

Vereadores aprovam projeto para concursos destinarem 20% das vagas para pessoas negras

Guerra Urbana: Homem é morto a tiros em Caraúbas e, em Mossoró, Polícia registra um assassinato e uma tentativa

Em Brasília, Lula quer o fim do fatiamento da Petrobras e a retomada dos investimentos no Brasil

Nesta sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, vamos conversar coma deputada estadual reeleita Isolda Dantas, que vai destacar as ações do seu mandato e também do Governo do Estado na região Oeste do Rio Grande do Norte, em especial para Mossoró-RN. O MH NAS ONDAS DO RÁDIO COMEÇA ÁS 8H10.