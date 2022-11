Jovem de 20 anos morre no HRTM após ser baleado no bairro Vingt Rosado, em Mossoró. O caso aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira (10). Antônio Victor Queiroz, de 20 anos, estava pintando uma casa, na companhia de outro homem, quando ambos foram surpreendidos por suspeitos armados, que atiraram contra eles. Os dois foram feridos e socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia. À noite, Victor acabou não resistindo. O estado de saúde da outra vítima é desconhecido. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Um jovem de apenas 20 anos foi morto a tiros nesta quinta-feira (10), em Mossoró. Antônio Victor Queiroz foi alvejado por volta das 15h30 no bairro Vingt Rosado. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas entrou em óbito no período da noite, no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Segundo informações da PM, o rapaz estava pintando uma casa, na companhia de outro homem, quando ambos foram surpreendidos por suspeitos armados, que atiraram contra eles.

O crime aconteceu na primeira etapa do bairro, por trás do Leite do Sertão. O outro homem que estava com Victor também foi alvejado e segue internado na unidade hospitalar. O estado de saúde dele é desconhecido.

O corpo de Antônio Victor foi removido para exames na sede do Itep e, posteriormente, será liberado para sepultamento.

A Polícia Civil vai investigar o caso.