PMM entrega portarias de aposentadorias e pensões a cerca de 40 servidores do município

“Foram 44 anos de dedicação à educação e especificamente no Município foram 30 anos. A gente hoje se sente feliz, agradecido a Deus, por ter vencido essa batalha tão grande. Durante todos esses anos sempre lutei por um ensino de qualidade. Por onde eu estive, e acho que dentro das limitações, eu cumpri o meu papel na educação de Mossoró e do Rio Grande do Norte”, disse.

Marta Laene, servidora da Escola Municipal Professor Antônio Amorim, também comemorou a aguardada concessão de sua aposentadoria.

“É uma tarde muito especial. Estou muito grata a Deus por esse momento. Agora vou aproveitar, vou viajar, vou passear com o esposo. É muita luta, muita batalha, mas quando chega esse momento, não tem palavras”, relatou.

Representando os servidores aposentados presentes à solenidade ocorrida no Palácio da Resistência, a professora Jandira Cruz resumiu o sentimento de todos na entrega das portarias.

“Eu sempre honrei ao meu Deus com o meu trabalho, sempre gostei daquilo que eu fazia, daquilo que eu faço. Chegou na hora certa, porque Deus quis assim. Sou muito grata por tudo que a educação me deu, por tudo que me foi proporcionado por esse trabalho lindo que é a educação na vida do ser humano”, disse.

A entrega das portarias foi conduzida pelo prefeito Allyson Bezerra e pelo presidente do Previ Mossoró, Paulo Linhares. O chefe do Poder Executivo local ressaltou, em sua fala, o processo de reestruturação do Instituto Municipal de Previdência Social implantado pela atual gestão.

“É um momento de agradecer ao servidor, que trabalhou durante todo esse tempo para a Prefeitura e, principalmente, para o cidadão mossoroense, no atendimento às diversas secretarias e unidades do nosso município. A Prefeitura reafirma o compromisso nos repasses em dia para o Previ, de forma rigorosa, para garantir a saúde financeira do Instituto de Previdência Municipal”, pontuou.

A reorganização do Instituto de Previdência também foi destacada pelo presidente da autarquia, Paulo Linhares.

“O Previ, que estava numa situação muito difícil, está sendo restaurado, o patrimônio líquido está sendo restaurado. Nós hoje temos como garantir vidas, porque o dinheiro da Previdência não é dinheiro para se fazer brincadeira, é para garantir vidas, para garantir que o aposentado e pensionista, no dia certa do calendário, recebam os seus proventos e pensões. É isso que a gente quer”, disse, acrescentando ainda:

“O Instituto de Previdência também se regozija com este momento, momento em que a gente só tem uma coisa para fazer: agradecer ao trabalho desses homens e mulheres valorosos, o tempo de trabalho que eles deram não à Prefeitura, mas à população de Mossoró”, finalizou Paulo Linhares.