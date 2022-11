MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/11/2022

Nesta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, vamos conversar com o vereador Raéreo Araújo sobre o orçamento de 2023 e investimentos na infraestrutura de Mossoró, tanto do Poder Público Municipal como estadual e federal. O MH NAS ONDAS DO RÁDIO COMEÇA às 8H10, na rádio Difusora. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.