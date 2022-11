Pesquisa sobre efeitos da pandemia pela Covid-19 será realizada em bairros de Mossoró. O questionário será realizado pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Os pesquisadores visitarão, nesta segunda-feira (14) e terça-feira (15), imóveis localizados nos Abolições I, II, III, IV e V. A OPAS pede que a população mossoroense colabore e que participe do levantamento, caso seu domicílio seja visitado por algum pesquisador nesses dois dias. Os pesquisadores estarão devidamente fardados e identificados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), realiza nesta segunda-feira (14) e terça-feira (15) a pesquisa intitulada “Efeitos da pandemia pelo Covid-19 na população do município de Mossoró no período de 2020 a 2022”.

Os pesquisadores visitarão imóveis localizados nos Abolições I, II, III, IV e V. A OPAS pede que a população mossoroense colabore e que participe do levantamento, caso seu domicílio seja visitado por algum pesquisador nesses dois dias.

A pesquisa é direcionada à população e será realizada através de um questionário com perguntas de múltiplas escolhas. Ele será aplicado por pesquisadores em domicílios selecionados aleatoriamente. Os pesquisadores estarão devidamente fardados e identificados.

A OPAS destaca que a pesquisa é de grande importância porque vai ajudar a Secretaria Municipal de Saúde a avaliar os impactos diretos e indiretos causados pela pandemia pelo Covid-19 na saúde da população.

Posteriormente, a pesquisa também será realizada em outros bairros de Mossoró.