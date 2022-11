“Mundo tem pressa de ver o Brasil debater futuro do planeta”, diz Lula na COP 27

Enviado especial a Sharm El-Sheikh* e Brasília – Em discurso na “blue zone” da COP27, onde acontecem as negociações, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (16/11), que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando das discussões do futuro do planeta.

“O Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável e um mundo mais justo”, afirmou o presidente. “O Brasil está de volta para reatar laços com o mundo, para cooperar com países mais pobres, estreitar relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos”, completou ele.

Lula disse que estará aberto à cooperação internacional para preservar os nossos biomas.

“O combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas”, disse. “Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, extração de madeira… Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas”, acrescentou.



O petista também descascou críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), sem mencioná-lo.

Após citar dados sobre desmatamento, disse que “essa devastação ficará no passado”. “Os crimes ambientais, que cresceram de forma assustadora no governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua”, disparou.

Lula chegou a Sharm El-Sheikh na madrugada desta terça-feira (15/11), O petista foi convidado publicamente pelo presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, para participar do evento climático.



Na terça, Lula teve encontros bilaterais com autoridades do clima dos Estados Unidos e da China. Ele também falou com o presidente do Egito e se reuniu com senadores que participam da COP27, incluindo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).



Com informações do Metrópoles