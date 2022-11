Vereadores de Mossoró aprovam Museu do Sertão como patrimônio histórico e cultural do município. O Projeto de Lei é de autoria do vereador Professor Francisco Carlos, foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Mossoró, nesta quarta-feira (16). O Museu do Sertão fica na Fazenda Rancho Verde, a quatro quilômetros de Mossoró. Tem acervo com mais de duas mil peças, que contam a história do sertanejo e seu modo de vida. A instituição não faz parte de nenhum órgão público. É uma associação pública de direito privado a qual todos podem ter acesso em visitação e pesquisas.

O Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes fará parte do patrimônio histórico e cultural de Mossoró. Projeto de Lei com essa finalidade (120/2022), de autoria do vereador Professor Francisco Carlos (Avante), foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Mossoró, hoje (16).

O Museu do Sertão fica na Fazenda Rancho Verde, a quatro quilômetros de Mossoró. Tem acervo com mais de duas mil peças, que contam a história do sertanejo e seu modo de vida.

Foi idealizado pelo engenheiro agrônomo, professor e escritor cearense Benedito Vasconcelos Mendes. A instituição não faz parte de nenhum órgão público. É uma associação pública de direito privado a qual todos podem ter acesso em visitação e pesquisas.

Dentre as peças do Museu do Sertão está a “Cabeça do Gigante”, escultura com cerca de sete toneladas e mais de três metros de altura, feita em concreto armado pelo artista plástico potiguar “Bibiu de Lajes”.

Francisco Carlos acrescenta que o acervo é composto por peças que remetem à cultura nordestina, incluindo a pega de boi, a vegetação e apetrechos de vaqueiro, como gibão-de-couro de veado catingueiro, perneiras, guarda-peito, guarda-pés, luvas, esporas e chapéu de couro.

É um espaço, segundo ele, que mantém viva a tradição e a cultura nordestina. Portanto, reúne características para compor patrimônio histórico e cultural de Mossoró. “Agradeço aos colegas vereadores e vereadoras pelos votos favoráveis a esse projeto”, diz Francisco Carlos.