PMM inicia hoje (17) vacinação contra a covid-19 em crianças de 6 meses a menores de 3 anos

A vacinação de crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade contra a Covid-19 terá início na tarde desta quinta-feira (17). A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizará cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para aplicação do imunizante nesta faixa etária.

A imunização terá início às 13h. As unidades são o Centro Clínico Evangélico, bairro Centro; Lucas Benjamin, no Abolição III; Maria Soares, no Alto de São Manoel; José Leão, no Alto da Conceição; e Chico Costa, no Santo Antônio. Na última quarta-feira (16) o município recebeu 370 doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 destinadas a crianças de seis meses a menores de três anos com comorbidades.

“Nós estaremos distribuindo essas doses em cinco Unidades Básicas de Saúde para que a gente consiga centralizar e vacinar o maior número de bebês nessa faixa etária com comorbidades sem a perda de doses da vacina”, destacou a titular da SMS, Morgana Dantas.

Coordenador do Programa Nacional de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Etevaldo Lima explicou que o esquema de vacinação para esse público será de três doses.

"A criança toma a primeira dose, quatro semanas depois recebe a segunda e em oito semanas toma a terceira dose do imunizante”.

O Ministério da Saúde recomenda a administração concomitante das vacinas contra o coronavírus simultaneamente às demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais.

5ª DOSE PARA IDOSOS

Vale salientar que o município iniciou nesta quarta-feira a aplicação da quinta dose da vacina contra a doença em pessoas acima de 60 anos.

GRUPO DE COMORBIDADES

- Diabetes mellitus

- Pneumopatias crônicas graves

- Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

- Hipertensão arterial estágio 3

- Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

- Insuficiência cardíaca

- Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

- Cardiopatia hipertensiva

- Síndromes coronarianas

- Vavopatias

- Miocardiopatias e Pericardiopatias

- Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

- Arritmias cardíacas

- Cardiopatias congênitas

- Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

- Doenças neurológicas crônicas

- Doença renal crônica

- Imunocomprometidos

- Hemoglobinopatias graves

- Obesidade mórbida

- Síndrome de Down

- Cirrose hepática