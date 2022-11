Seleção brasileira faz treinos tácticos em Turin para enfrentar a Sérvia no Qatar

Os 26 jogadores convocados já estão treinando no Centro de Treinamento (CT) da Juventus, em Turim, na Itália. A comissão técnica desembarcou em Turim na noite de sábado (12), junto com o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro - ambos do Flamengo. No dia 14 chegou o restante dos convocados, inclusive do futebol Inglês. A selecionado de Tite embarca para o Qatar no dia 19. No dia seguinte acompanham a abertura da Copa e no dia 24 estreia contra a Sérvia, em jogo previsto para as 16 horas, horário de Brasília.

A seleção brasileira masculina de futebol está completa em Turim (Italia), para a última semana de preparação antes da Copa do Mundo do Catar. A Copa do Mundo começa no dia 20 e a seleção canarinha, que chega no Qatar no dia 19, estreia no dia 24, contra Sérvia.

Os 26 jogadores convocados já estão treinando no Centro de Treinamento (CT) da Juventus, em Turim, na Itália. A comissão técnica desembarcou em Turim na noite de sábado (12), junto com o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro - ambos do Flamengo.



O restante do selecionado de Tite começou a chegar a cidade de Turin, segunda-feira, dia 14. O zagueiro Militão e o atacante Vinícius Junior, que atuam pelo Real Madric, foram os primeiros a chegarem no dia 14. Foram recebidos pela comissão técnica. Os 14 convocados que atuam no futebol inglês, entre eles Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesus (Arsenal) e Casemiro (Manchester United), chegaram em seguida.

O atacante Neymar disputa aquela que pode ser a última copa como protagonista. No Qatar, Neymar figura entre as principais estrelas com atuação na Europa, tendo seu nome entre os mais citados nas casas de aposta do mundo todo.

Já dos jogadores do Futebol Brasil, a maior promessa de brilhar na copa é o atacante Pedro, do Flamengo. Está no seleto grupo de atletas convocados para esta Copa do Mundo com observadores dos principais clubes do futebol europeu.

Entre os mais contestados pelo torcedor brasileiro está o lateral Daniel Alves, em função da idade. Ele chegou a Copa do Qatar com 39 anos. Além da Lateral, também atua pelo meio de campo. O experiente jogador esteve no primeiro treino da seleção, no dia 14, que contou com outros 13 atletas. Os demais fizeram treinos físicos. Nos dias seguintes, o técnico Tite pode contar com todos os 26 convocados para iniciar os treinos tácticos para o jogo de estréia.

Os jogos

O Brasil está no Grupo G e estreia contra a Sérvia no dia 24 (quinta-feira), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Quatro dias depois (uma segunda-feira) enfrenta a Suíça, às 13h. Depois, no dia 2 de dezembro (sexta-feira), o país mede forças com Camarões, às 16h, no último confronto da primeira fase do Mundial.

Confira os convocados da Seleção para a Copa do Catar:

Goleiros



Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras

Laterais

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Daniel Alves - Pumas

Alex Telles - Sevilla

Zagueiros

Militão - Real Madrid

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Bremer - Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Paquetá - West Ham

Everton Ribeiro - Flamengo

Atacantes

Neymar - PSG

Vinicius Júnior - Real Madrid

Antony - Manchester United

Rodrygo - Real Madrid

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham

Pedro - Flamengo

Gabriel Jesus - Arsenal

Gabriel Martinelli - Arsenal