Uern volta a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e reforço da vacinação

O aumento de casos virais e o registro de uma nova variante da Covid-19 impõe que se recomende a volta do uso de máscaras em ambientes fechados, além de outras medidas de prevenção, disse o Comitê Covid-19 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).



Em reunião realizada na quarta-feira, 16, o comitê decidiu indicar movimento no sentido de novas ações no combate ao vírus. Além das máscaras, sugeriu-se o retorno das campanhas de conscientização, especialmente com o alerta da necessidade de se tomar as doses de reforço.



Também é importante que os casos positivados comuniquem ao setor responsável para registro e mapeamento: no caso dos servidores, comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) e, para os alunos, deve-se direcionar a informação à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae).



As novas recomendações, verificadas em nova nota técnica, se alinham a medidas semelhantes recomendadas no âmbito do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e do Comitê Científico.



“É um movimento nacional, as instituições estão se posicionando”, disse o vice-reitor Chico Dantas, durante a reunião do comitê.



A professora Isabel Amaral, titular da Progep, salientou que, na Uern, não há registro de servidores com Covid desde setembro, mas fez alerta para o fato de que se percebe uma queda acentuada na busca da vacinação em outubro.



Em consenso, os membros do comitê assentaram que a situação da Universidade, quanto ao esquema vacinal de seus servidores e alunos, é favorável. Contudo, não se pode baixar a guarda neste momento, quando é essencial que se mantenha um ambiente laboral e estudantil seguro para todos.