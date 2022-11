Partage Shopping Mossoró recebe Papai Noel com o tema "Fábrica de Biscoitos'', nesta sexta (19). A programação, voltada ao público geral, começa a partir das 16h e contará com apresentação do coral da Escola de Artes de Mossoró, sob a direção da cantora Nataly Vox e show da turminha do Noel com a presença das assistentes de Papai Noel, as Noeletes, do anjinho, artistas em pernas de pau, cozinheiro e o divertido biscoito. Também haverá a apresentação da Orquestra de violões UERN AÇÃO/Projeto Esperança sob a coordenação de Haissa Hussemânia.

Além de todos esses personagens e atrações, crianças e adultos irão se encantar com a decoração e abertura da Fábrica de Biscoitos do Papai Noel, que ficará instalada na praça de eventos durante todo o Natal local onde o Papai Noel estará fazendo fotos com as crianças, de quinta à sábado das 16h às 21h e aos domingos, das 15h às 20h.