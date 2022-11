Allyson vai à Brasília tratar de projetos, programas e obras para Mossoró. O prefeito cumpre agenda na capital federal dos dias 21 a 24 de novembro. "Levaremos pautas importantes e encaminhamentos para diversas áreas, como infraestrutura", pontuou o gestor. Entre os assuntos a serem tratados pelo chefe do executivo mossoroense em Brasília, está o projeto da obra do Anel Viário de Mossoró, que ligará às BRs 110 a 304.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, cumprirá agenda de trabalho em Brasília/DF entre os dias 21 a 24 de novembro. Despachará em ministérios e outros órgãos do Governo Federal sobre projetos, programas e obras para Mossoró. Também vai estar com a bancada federal.

"Levaremos pautas importantes e encaminhamentos para diversas áreas, como infraestrutura", pontuou o gestor.

Entre os assuntos a serem tratados pelo chefe do executivo mossoroense na capital federal está o projeto da obra do Anel Viário de Mossoró, que ligará às BRs 110 a 304.

A obra foi anunciada em março deste ano pelo então ministro do Desenvolvimento Regional, hoje senador eleito, Rogério Marinho em reunião com o prefeito Allyson no Palácio da Resistência. A obra está orçada em aproximadamente R$ 42 milhões.