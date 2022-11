Mossoró ganhará Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos . A garantia foi dada pelo secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Francisco Canindé de Araújo, em audiência realizada ontem (17), em Natal, com cinco vereadores de Mossoró. Na reunião, também em resposta a pleitos dos parlamentares, o secretário anunciou a destinação imediata de mais quatro viaturas para os dois batalhões de Polícia Militar de Mossoró (12° e 2º) e equipamentos para rondas ostensivas da PM.

Mossoró ganhará, ainda este ano, a Delegacia Especializada da Defesa da Propriedade de Veículos (Deprov). A garantia foi dada pelo secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Francisco Canindé de Araújo, em audiência realizada ontem (17), em Natal, com cinco vereadores de Mossoró.

Na reunião, também em resposta a pleitos dos parlamentares, o secretário anunciou a destinação imediata de mais quatro viaturas para os dois batalhões de Polícia Militar de Mossoró (12° e 2º) e equipamentos para rondas ostensivas da PM.

Participaram da audiência os vereadores Costinha (MDB), Genilson Alves (Pros), Naldo Feitosa (PSC), Lucas das Malhas (MDB) e Ricardo de Dodoca (PP); o deputado estadual Ubaldo Fernandes (PSDB) e o delegado geral adjunto da Polícia Civil do Estado, Ben-Hur Medeiros.

BOM RESULTADO

Os parlamentares mossoroenses consideram positivo o resultado da audiência. “Obtivemos do Governo do Estado garantia de ações importantes para o tão necessário reforço da segurança pública em Mossoró”, destacou Lucas das Malhas.

O vereador Costinha agradeceu à atenção do secretário Araújo e à colaboração do deputado Ubaldo Fernandes. “O trabalho do vereador também é buscar, em Natal e em Brasília, benefícios para o nosso município”, observou.