Trânsito é vida: Adequação semafórica melhora acesso ao bairro Vingt Rosado

Visando melhorar a mobilidade local, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) adequou o tempo semafórico do acesso ao bairro Vingt Rosado, zona Leste. A medida atende aos pedidos da população quanto ao tempo de abertura do semáforo.



Técnicos da Sesdem, em consociação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), promoveram a mudança na rede semafórica. O equipamento passou a ter 4 tempos, melhorando a fluidez dos veículos que trafegam pela região. A medida desafogou o trânsito, deixando a via de acesso ao bairro Vingt Rosado mais livre.



“A adequação é extremamente importante para que a mobilidade funcione de forma eficiente. Recebíamos muitas reclamações quanto ao tempo do semáforo, em contato com o DNIT conseguimos aumentar o tempo para que os veículos cheguem ao bairro, ou até mesmo seguir para outras regiões da cidade de forma mais tranquila”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.



Constantemente as equipes da Sesdem promovem estudos técnicos para implantação e ajustes dos tempos semafóricos, na perspectiva de trazer melhores combinações de tempo nos diversos cruzamentos da cidade.



“Essas adequações são fundamentais para termos um trânsito mais eficiente. Nossos técnicos estão sempre buscando essa melhoria para Mossoró, por meio dos estudos técnicos de viabilidade”, afirmou Cledinilson Morais, secretário de Mobilidade.