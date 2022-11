Estudantes terão acesso ao transporte público gratuito no 2º dia de provas do Enem neste domingo, 20

O transporte público de Mossoró funcionará neste domingo (20) com catraca livre para os estudantes que irão participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Iniciativa da Prefeitura de Mossoró, o programa “Mossoró Cidade Educação” assegura a gratuidade a todos os estudantes participantes do exame. O serviço funcionará com horário especial, iniciando a operação das 11h às 19h.



A proposta é deixar o sistema de transporte público acessível aos estudantes do município, oportunizando o deslocamento aos locais de prova de maneira rápida e segura. Assim como na primeira aplicação, realizada no último domingo (13), a Prefeitura de Mossoró garante o serviço sem cobrança de tarifa também no segundo dia de aplicação de provas.



Para o acesso gratuito aos ônibus, os estudantes devem apresentar o Cartão de Inscrição do Enem e documento oficial com foto. O Departamento de Transportes orienta aos estudantes estarem com os documentos em mãos para agilizar o embarque.



“Essa operação especial vem para beneficiar o estudante que vai prestar o exame. Visando a agilidade e a otimização do serviço, orientamos que estejam com seus cartões de inscrição em mãos para embarcar de forma rápida e gratuita”, disse Luís Correia.



Com operação especial, as linhas vão funcionar neste domingo das 11h às 19h. Mais informações quanto aos itinerários poderão ser consultadas por meio do aplicativo Cittamob ou através das redes sociais da empresa Cidade do Sol.