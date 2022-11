Catar proíbe venda de bebida alcoólica dentro e nos arredores dos estádios da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira (18), praticamente 48h antes do início da Copa do Mundo, as autoridades do Catar decidiram proibir a venda de bebida alcoólica dentro e nos arredores dos estádios. Apenas cervejas sem álcool estarão disponíveis nos estádios. O jogo de abertura entre os donos da casa e o Equador, válido pelo Grupo A ocorre neste domingo (20) a partir das 13h (horário de Brasíla).



A mudança repentina pegou de surpresa a marca de cerveja patrocinadora do evento. A empresa teria investido US$ 75 milhões em um contrato com a Fifa para a Copa. Pois, até a última quinta-feira, havia a permissão para vender a bebida no perímetro dos oito estádios da Copa, começando três horas antes dos jogos e encerrando uma hora depois. Agora, só as cervejas sem álcool poderão ser encontradas, no entanto, o único local em que os fãs poderão comprar cerveja alcoólica será na Fifa Fan Festival, no Parque Al-Bidda, em Doha.

Em seu comunicado, os organizadores da Copa do Mundo de futebol agradecem ao grupo AB InBev, do qual a patrocinadora faz parte, pela "compreensão" e explicam que a marca mantém a possibilidade de vender cervejas sem álcool no entorno e dentro dos estádios.



Durante muito tempo, a organização do Mundial manteve incertezas sobre a venda de álcool durante o torneio, algo em geral muito regulado no país, o gerou várias especulações.

No Catar, o consumo de bebidas alcoólicas é legal para os não muçulmanos com mais de 21 anos, mas tem uma regulamentação muito rígida.

com informações do poder 360