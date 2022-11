Passagem molhada representa o fim do transtorno para chegar a cidade no inverno

Conversando com os moradores, o prefeito Allyson Bezerra enfatiza: “A obra promove uma facilidade melhor para chegar até a cidade, ir à escola, pra buscar a saúde. É uma condição de dignidade, de infraestrutura de qualidade para a zona rural de Mossoró. São investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró, com um propósito muito claro: levar desenvolvimento para a zona rural”. Os moradores elogiaram a obra e também o compromisso assumido pelo prefeito e cumprido no prazo. Também falaram que nesta gestão, ao contrário do que acontecia nas outras administrações, estão sendo ouvidos com atenção e responsabilidade.