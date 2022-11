Imunizantes contra a Covid-19 são aplicados nas UBS e em dois pontos extras

Continua nesta semana a vacinação em Mossoró contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em dois pontos extras instalados na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) e Universidade Potiguar (UnP).

A imunização contra a doença ocorre nas UBSs das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já na FAEN/UERN a aplicação da vacina acontece de segunda a quinta, das 12h30 às 19h.

Na UnP, a vacinação também ocorre de segunda a quinta pela manhã, tarde e noite da seguinte forma: às segundas e quintas tem vacinas de rotina, por exemplo, da poliomielite, e Influenza. Já às terças e quartas é a vez da vacinação contra a Covid-19 e febre amarela.

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 6 meses de idade. Também é recomendada para quem tomou a primeira dose a partir de 3 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. A quarta dose é oferecida também às pessoas de 18 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses. E a quinta dose para imunocomprometidos e também para pessoas acima de 60 anos, após 4 meses da aplicação da segunda dose de reforço.

O município também iniciou a imunização de crianças de 6 meses a menores de 3 anos com a Pfizer pediátrica com comorbidades. Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.