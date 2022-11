Prefeitura de Mossoró promove limpeza de canal no bairro Belo Horizonte

O trabalho de limpeza é realizado constantemente pela administração pública municipal, porém nesta época do ano ganha reforço com a proximidade do período chuvoso. São importantes intervenções de prevenção para evitar transtornos à população com a chegada das chuvas. O mutirão contempla bairros nos quatro cantos da cidade. Na semana passada a equipe da Seimurb promoveu serviços de limpeza urbana no bairro Paredões, em córrego localizado nas proximidades da rua Anatália de Melo Alves, zona Norte.





A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), da Prefeitura de Mossoró, dá sequência ao mutirão de limpeza em canais, córregos e bueiros. Atualmente, as equipes e maquinário concentram esforços no bairro Belo Horizonte, zona Sul da cidade.



O trabalho de limpeza é realizado constantemente pela administração pública municipal, porém nesta época do ano ganha reforço com a proximidade do período chuvoso. São importantes intervenções de prevenção para evitar transtornos à população com a chegada das chuvas.



Dona Sebastiana Oliveira mora na rua Marinho Dantas há mais de 30 anos. “É um serviço muito importante para nós que moramos aqui. Um trabalho importante de ser feito antes do início das chuvas. A gente só tem a agradecer por esse serviço”, disse a moradora.



O mutirão contempla bairros nos quatro cantos da cidade. Na semana passada a equipe da Seimurb promoveu serviços de limpeza urbana no bairro Paredões, em córrego localizado nas proximidades da rua Anatália de Melo Alves, zona Norte.



Ademais, o canal localizado na rua Felipe Camarão, bairro Aeroporto, acesso para Apodi, também passou por processo de limpeza urbana.