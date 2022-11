MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/11/2022

Nesta terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, vamos conversar com o vereador Lucas das Malhas, que vai contar um pouco sobre sua carreira política e também sobre a proposta de orçamento de 1 bi e 190 milhões do Poder Executivo que está em debate na Câmara Municipal de Mossoró. Lucas é o relator da proposta. O MH NAS ONDAS DO RÁDIO COMEÇA às 8H10, na rádio Difusora. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.