Argentina protagoniza a primeira “zebra” da Copa 2022 e perde por 2x1 para a Arábia Saudita. O jogo entre as duas seleções, pelo Grupo C, abriu o terceiro dia mundial no Catar, nesta terça-feira (22). Com a derrota, a Argentina fica de olho no jogo entre México e Polônia, que acontecerá às 13h de hoje. Com a vitória, a Arábia Saudita lidera o grupo, com três pontos. A Argentina não perdia um jogo de estreia em copas do mundo há 32 anos, deste a Copa de 1990, sediada na Itália.

A história das Copas ganhou nesta terça-feira (22) uma de suas páginas mais improváveis. Na largada do Grupo C do Mundial do Catar, a Argentina perdeu por 2 a 1, de virada, para a Arábia Saudita – uma das maiores favoritas ao título, caindo diante do azarão da chave.

Messi, no primeiro tempo, converteu pênalti polêmico e colocou a equipe sul-americana na frente. Os sauditas viraram na etapa final, primeiro com Al-Shehri, depois com um golaço de Al-Dawsari, para euforia e perplexidade dos torcedores presentes no estádio Lusail, em Doha.

Com a derrota, a Argentina fica de olho no jogo entre México e Polônia, às 13h desta terça-feira. A Arábia Saudita lidera o grupo, com três pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas seleções voltam a campo no sábado (26). Às 10h, a Arábia Saudita encara a Polônia. Às 16h, a Argentina enfrenta o México. O encerramento da primeira fase para o Grupo C será no dia 30 de novembro, quarta-feira, com Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México.