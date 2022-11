Secretaria detalha edital de licitação para administração e manutenção da Praça de Convivência. A apresentação foi feita nesta terça-feira (22). A empresa ganhadora da licitação será a responsável pela administração e manutenção do espaço, sob orientação e supervisão da Sedint. O contrato terá vigência de cinco anos. “Esse Edital de Licitação tem a característica de ser direcionado a licitar todo espaço da área de convivência em uma estrutura única para uma empresa, que deve administrar o condomínio e, a partir disso, fazer a exploração comercial de todos os espaços. Desde o dia 24, já está aberta a possibilidade de apresentação de proposta, que ficará disponível até o dia 29, às 9h da manhã, quando essas propostas serão abertas e elencados os vencedores da licitação”, explicou Frank Felisardo, titular da Sedint.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint) promoveu, na manhã desta terça-feira (22), reunião com a imprensa e convidados para apresentação do Edital de Licitação da Praça da Convivência.

A Praça da Convivência está localizada na região central de Mossoró. Em junho, o Município lançou um edital, porém não houve empresa interessada em cuidar da administração do equipamento.

“Estamos apresentando o edital de licitação para a Praça de Convivência. Entendemos que esse é um dos espaços de grande relevância para o município visando ao turismo, lazer e entretenimento e que completa toda a estrutura que temos na área do Corredor Cultural de Mossoró. Implementamos uma grande reforma no espaço, que apresentava muitos problemas na estrutura dos banheiros e na estrutura externa e, após a reforma, fizemos o lançamento de um edital no mês de junho, que foi infrutífero, não houve empresas interessadas. Fizemos uma reedição da licitação e a ideia nesse momento foi trazer a imprensa, potenciais interessados, pessoas que possam concorrer ao edital, para que possamos ter sucesso em breve e, num espaço de tempo, termos a Praça de Convivência funcionando a todo vapor” ressaltou o titular da Sedint, Frank Felisardo.

A Praça da Convivência possui aproximadamente 7.978 m², formada por dois blocos “A e B”, áreas comuns e de circulação, tornando-se um espaço público no Corredor Cultural, situado na avenida Rio Branco. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, Stênio Max, destacou a importância que será para economia local a reabertura da Praça da Convivência.

“A Praça da Convivência é um cartão postal da nossa cidade, que recentemente passou por reforma e estamos aqui para contribuir com a Sedint, com o município e com a economia local. São mais de 20 empresários que podem fomentar empregos. Sempre que tiver esse tipo de ação, a CDL vai estar apoiando e buscando apoiar também os empresários, para que esse equipamento volte o quanto antes a funcionar”, declarou.

A empresa ganhadora da licitação será a responsável pela administração e manutenção da Praça da Convivência sob orientação e supervisão da Sedint com contrato vigente por cinco anos.

“Esse Edital de Licitação tem a característica de ser direcionado a licitar todo espaço da área de convivência em uma estrutura única para uma empresa, que deve administrar o condomínio e, a partir disso, fazer a exploração comercial de todos os espaços. Desde o dia 24, já está aberta a possibilidade de apresentação de proposta, que ficará disponível até o dia 29, às 9h da manhã, quando essas propostas serão abertas e elencados os vencedores da licitação”, acrescentou Frank Felisardo.

Para mais informações, os interessados podem acessar www.portaldecompraspublicas.com.br e ter acesso a íntegra do edital.