Allyson consegue credenciar o CER Mossoró junto ao MS; iniciativa vai garantir ampliação de serviços

Allyson consegue credenciar o CER junto ao MS; iniciativa vai garantir ampliação de serviços. A reunião aconteceu em Brasília, onde o Prefeito cumpre agenda em busca de recursos para investimento no município. “Ao assumir a gestão municipal em 2021, encontramos o Centro de Reabilitação fechado, totalmente abandonado e sem condição de atendimento. Foi quando iniciamos os trabalhos para equipar a unidade e garantir atendimento ao povo. Agora com o credenciamento, garantimos a ampliação de serviços e atendimentos na unidade”, pontuou Allyson.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, conseguiu nesta terça-feira (22), junto ao Ministério da Saúde, em Brasília-DF, o credenciamento do Centro Especializado em Reabilitação (CER), de Mossoró.

A unidade, localizada na região da Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio, foi inaugurada no dia 23 de dezembro de 2020, visando atender a população que precisa de reabilitação motora, visual, auditiva e intelectual. No entanto, o CER não entrou em funcionamento após a inauguração.

“Ao assumir a gestão municipal em 2021, encontramos o Centro de Reabilitação fechado, totalmente abandonado e sem condição de atendimento. Foi quando iniciamos os trabalhos para equipar a unidade e garantir atendimento ao povo. Agora com o credenciamento, garantimos a ampliação de serviços e atendimentos na unidade”, pontuou Allyson.

Participaram da reunião no Ministério da Saúde, Bonina Almeida (Assessora do Ministério da Saúde) e Fabrício Vasconcelos (Coordenador de Assuntos Orçamentários). Pelo Município, também participou o secretário municipal de Administração e de Planejamento, Kadson Eduardo.