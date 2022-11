MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Em Brasília, Allyson consegue credenciar o CER junto ao Ministério da Saúde; iniciativa vai garantir ampliação de serviços

Em Mossoró, gestor promete acender as luzes do período natalino no dia 1 de dezembro

Secretaria detalha edital de licitação para administração e manutenção da Praça de Convivência

HRTM realiza a décima captação de órgãos para transplante no ano de 2022

Duas ocorrências com mortes por armas de fogo na noite desta terça-feira, em Mossoró e Barauna

Força-Tarefa SUSP e Polícia Federal desarticulam organização criminosa especializada no tráfico de drogas

Projeto que atualiza estatuto dos PMs no RN é aprovado na Assembleia Legislativa

Deputado Souza solicita do governo do estado reforço policial para a região da Costa Branca

Processo de Wendell Lagartixa é pautado para sexta-feira no TSE

TSE publica vídeo em defesa das urnas após denúncia infundada do Partido de Bolsonaro

Jean diz que a Petrobras deve suspender venda de ativo até conclusão da mudança de governo e promete relatório de transição até dia 11 de dezembro