“Estação Natal” de Mossoró será lançada no dia 1º de dezembro, na Estação das Artes. O anúncio foi feito pelo Prefeito Allyson Bezerra, nesta terça-feira (22). O evento dará início aos festejos natalinos no município. A programação contará com o acendimento das luzes e inauguração da decoração, que este ano será focada, principalmente, na Estação das Artes, com Casa do Papai Noel, Fábrica de Brinquedos, Túnel Iluminado e Árvore de Natal.

FOTO: CÉLIO DUARTE