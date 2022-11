Iluminação do Complexo Viário dos Abolições pauta reunião no Ministério da Infraestrutura. Nesta terça-feira (22), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu, em Brasília, com representantes do Ministério, para tratar do assunto. Na ocasião, o gestor se comprometeu, enquanto município, com o pagamento da conta de energia e manutenção, bem como realização do projeto. “Acreditamos que o projeto executivo deverá ser aprovado no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT”.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, discutiu nesta terça-feira (22), com equipe do Ministério da Infraestrutura, ações para a implantação da iluminação do Complexo Viário das Abolições.

Na ocasião, Allyson se comprometeu, enquanto município, com o pagamento da conta de energia e manutenção, bem como realização do projeto. “Acreditamos que o projeto executivo deverá ser aprovado no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT”.

A reunião aconteceu na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTT), do Ministério da Infraestrutura, em Brasília/DF, e também contou com a presença do Secretário Municipal de Administração de Mossoró, Kadson Eduardo.

Por parte do Ministério, participaram: Euler Santos (Assessor Especial - SNTT/MinInfra) e Fábio Pessoa Nunes (Diretor de Planejamento, Gestão e Projetos Especiais - SNTT/MinInfra).