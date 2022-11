Comerciante de Mossoró perde quase 700 kg de peixe após ser abordado em fiscalização do SIM. A abordagem aconteceu nesta quarta-feira (23), no posto da PRF, da saída para Natal, por volta das 8h45. Cleiton Nunes, que trabalha junto ao pai Beto do Peixe há muito anos, entregando pescados a comerciantes da Cobal e outros estabelecimentos da cidade, contou ao MOSSORÓ HOJE que foi surpreendido com a decisão dos fiscais, que apreenderam a mercadoria e a descartaram no lixão. “Inicialmente eles alegaram que o peixe não estava no gelo, mas tinha gelo. Depois alegaram que o peixe devia ser inspecionado e colocado selo de garantia. Só que a Prefeitura de Mossoró não disponibiliza o serviço. Quase 700 kg de mercadoria jogado no lixo, tirando o nosso sustento e das pessoas que trabalham com a gente”, lamentou ele.

FOTO: CEDIDA