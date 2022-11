MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Em Brasília, Allyson cobra Iluminação do Complexo Viário dos Abolições no Ministério da Infraestrutura em Brasília

Ainda em Brasília, por agir de má-fé ao questionar as urnas, PL é multado em 22,9 milhões por Alexandre de Moraes

Governo Bolsonaro corta verba e água potável de 1,6 milhão de pessoas no Nordeste após perder as eleições

Em Mossoró, o Serviço de Inspeção Municipal apreende quase 700 quilos de peixe IN NATURA e jogão no lixão por não ter selo de garantia

Prefeitura de Mossoró leva curso de gastronomia regional para os agricultores do Polo de Alagoinha

Black Friday 2022 deve movimentar cerca de R$ 42 milhões em vendas no comércio mossoroense

COVID19: HRTM suspende visitas e reforça obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências do hospital

RN inicia vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos contra covid sem comorbidades

Festa do Caju começa com desfile de Carroça enfeitadas com os adereços da Copa do Qatar na Serra do Mel

Fátima assina contrato para recuperar delegacias do RN; DEAM Mossoró está entre as primeiras contempladas

E hoje é dia de estreia da seleção Brasileira na Copa do Qatar; Órgãos públicos e privados param a partir de meio dia para assistir