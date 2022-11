Poço que vai garantir segurança hídrica à Maísa entra em funcionamento

A Prefeitura de Mossoró colocou em funcionamento o poço central que abastece os agricultores do polo Maísa, promovendo segurança hídrica para a região. O trabalho foi realizado nesta quarta-feira (23) pelas equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru).

“A Maísa é a maior comunidade rural de Mossoró e o poço atende principalmente a Vila Maísa e o Poço 10. O poço passou por manutenção, limpeza, pescaria e instalação de bomba hidráulica para que realmente a comunidade possa ter de volta a regularidade do abastecimento hídrico”, explicou Faviano Moreira, secretário municipal de Agricultura.

Essa é mais uma importante ação realizada pela Prefeitura de Mossoró na zona rural, levando água potável à comunidade, garantindo a regularidade no abastecimento hídrico, qualidade de vida e dignidade aos agricultores.

Assim como na Maísa, outras comunidades rurais do município também são contempladas com as políticas públicas de valorização dos agricultores e agricultoras mossoroenses a partir do trabalho da Prefeitura de Mossoró. São ações que reforçam o compromisso da gestão com a zona rural.