Vacinação de crianças de 6 meses a menores de 3 anos sem comorbidades, acontece em cinco UBSs de Mossoró

Mossoró iniciou a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a menores de 3 anos sem comorbidades. A informação foi repassada pelo prefeito Allyson Bezerra no final da manhã desta quinta-feira (24). A vacina destinada a esse público-alvo é a Pfizer pediátrica.



A imunização desta faixa etária ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maria Soares, no bairro Alto de São Manoel; no Centro Clínico Evangélico, bairro Centro; Ildone Cavalcante Dantas, no Barrocas; Doutor José Leão, no Alto da Conceição; e Lucas Benjamim, no conjunto Abolição III.



“Bora marcar um golaço contra a Covid-19 e garantir a imunização. É hora de vacinar todos os bebês de 6 meses a menores de 3 anos. É só procurar às UBSs: Alto de São Manoel, Centro Clínico, Barrocas, Alto da Conceição e Abolição 3”, escreveu em uma rede social.



Outro ponto destacado pelo prefeito Allyson Bezerra é referente às pessoas que estão com alguma das doses de reforço em atraso procurar uma Unidade Básica de Saúde do município de Mossoró e atualizar o cartão de vacina.