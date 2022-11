Agricultores do assentamento Hipólito são beneficiados com titulação definitiva de terras. A entrega dos documentos aconteceu nesta quinta-feira (24), na sede da associação na comunidade. Ao todo, 94 famílias de agricultores, que residem desde 1987 no assentamento, localizado na zona rural de Mossoró, foram beneficiadas. Com a posse definitiva dos lotes, os novos proprietários passam a ter acesso a financiamentos e políticas de incentivo à produção no campo.

FOTO: DIVULGAÇÃO/INCRA