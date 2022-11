Os municípios de Canguaretama e Pedro Velho, terão eleições suplementares neste domingo (27), o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), desembargador Cornélio Alves, na Sessão Plenária de hoje (25), referendou a mudança do horário das eleições suplementares para os municípios. Foi alterado o calendário eleitoral previsto no anexo da Resolução TRE/RN nº 83/2022, sendo estabelecido o horário da eleição das 8h às 17h.



A mudança do horário da votação nos dois municípios, foi publicada na Resolução n.º 94, de 24 de novembro de 2022, obedecendo à Portaria TSE nº 685, de 21 de outubro de 2021, que estabelece o calendário de realização das eleições suplementares em 2022; considerando que os sistemas das urnas eletrônicas estão configurados para a votação ter início às 8h do dia da eleição, não sendo recomendável parametrização específica de horário distinto.



Os dois municípios pertencem à 11ª zona eleitoral. Canguaretama tem 24.006 eleitores, que devem votar em 80 seções, distribuídas em 19 locais de votação, Já Pedro Velho tem 11.605 eleitores, organizados em 43 seções eleitorais e em 9 locais de votação.



Em Canguaretama, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a cassação do prefeito Wellinson Ribeiro e da vice-prefeita, Maria de Fátima Moreira. Wellinson foi considerado inelegível devido a uma condenação criminal na Justiça Federal por crime contra a fé pública. Para as eleições suplementares, o cartório eleitoral do município registrou 3 candidaturas para o cargo de prefeito:



1) Ana Célia Felipe de Oliveira (Dra. Ana Célia)



Partido: União



Partido/ Federação/ Coligação: A verdadeira mudança



Vice: Thawesley Inácio da Silva Santos (Thal)



2) Márcio de Vasconcelos (Márcio Cabelereiro)



Partido: PDT



Partido/ Federação/ Coligação: Agora é a vez do povo



Vice: Leandro Varela Santos (Leandro Varela)



3) João Wilson de Andrade Ribeiro Filho (Wilsinho)



Partido: PTB



Partido/ Federação / Coligação: Trabalho e Compromisso



Vice: Maria de Fátima Moreira (Fátima do Murim)



Em Pedro Velho, a prefeita Dejerlane Macedo e o vice-prefeito Inácio Rafael da Costa, tiveram seus diplomas cassados por abuso de poder político. Para a nova eleição suplementar, 4 candidatos registraram candidaturas:



1) Francisca Edna de Lemos (Edna Lemos)



Partido: PSB



Partido/ Federação/ Coligação: Forte é o povo



Vice: Rejane Maria de Lima Costa (Rejane Costa)



2) Pedro Gomes da Silva Júnior (Júnior Balada)



Partido: UNIÃO



Partido/ Federação/ Coligação: Pedro Velho para todos



Vice: José Maurício de Souza Medeiros (Professor Maurício)



3) Cledenilson Valdevino Moreira (Professor Cledenilson)



Partido: Avante



Partido/ Federação/ Coligação: Avante



Vice: Maria da Conceição de Lima



4) José Wilson da Silva (Zeca)



Partido: PSOL



Partido/ Federação/ Coligação: Federação PSOL REDE (PSOL/ REDE)



Vice: Tito Lívio Bezerril Luz (Tito)