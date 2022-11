Magistrados de Mossoró realizam visita e prestam homenagem a Dom Mariano Manzana. A visita aconteceu na manhã desta sexta-feira (25), na Cúria Diocesana. Na ocasião, os magistrados prestaram uma homenagem ao bispo, reconhecendo e enaltecendo o trabalho de Dom Mariano à frente da Diocese de Santa Luzia ao longo dos últimos 18 anos. Participaram da visita o diretor do Fórum Desembargador Silveira Martins, Dr. Breno Valério; a vice-presidente para a região Oeste da Associação dos Magistrados do RN (AMARN), Uefla Fernandes, e ainda os juízes Dr. Edino Jales, Dra. Ana Clarisse e Dra. Anna Isabel.

O bispo Dom Mariano Manzana recebeu na manhã desta sexta-feira (25), na Cúria Diocesana, a visita de um grupo de juízes e juízas da Comarca de Mossoró.

“Foi uma visita de reconhecimento, de gratidão por tudo aquilo que Dom Mariano fez pela nossa Diocese, pelos padres que ele formou, pela organização administrativa que ele implementou, pelo longo sopro do Espírito Santo que ele trouxe para a nossa Igreja, para o nosso povo. Dom Mariano tem uma história belíssima de profunda doação, não só a Cristo, como ao seu povo, e os juízes e juízas de Mossoró não poderiam ficar diferentes a isso”, destacou Dr. Breno Valério.

Os juízes e juízas ainda deixaram uma mensagem coletiva para o bispo, que diz o seguinte: “O Pastor é a garantia do caminho certo e a proteção segura para as ovelhas que conduz. Obrigado por nos conduzir ao longo dos seus 18 anos dedicados à Diocese de Mossoró. Seu legado permanecerá nas obras que deixou, nos Padres que formou e no exemplo de amor que construiu em nossos corações. Os Juízes e as Juízas de Mossoró/RN manifestam gratidão pela doação de sua vida a Cristo e ao nosso povo”.

Dom Mariano agradeceu o reconhecimento dos magistrados. “Foi uma surpresa agradável, um diálogo tranquilo, relembrando alguns episódios marcantes desses 18 anos, algumas obras que eles destacaram, de um modo particular o Colégio Diocesano e a Faculdade Católica, e um pouco um trabalho pastoral feito dentro da Diocese. Isso alegrou o coração do bispo”, afirmou.

Acompanharam a visita, pela Diocese de Mossoró, o vigário-geral Padre Flávio Augusto e o assessor jurídico Alexandre Fernandes.