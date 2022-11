Daniel Alves deve assumir a lateral e a dúvida continua quanto ao substituto de Neymar

Para a lateral, Daniel Alves deve assumir a posição deixada por Danilo e quanto ao substituto de Neymar, vai depender da opção de Tite para sua formação em campo contra a Suíça. Se for mais agressivo, pode optar por Gabriel Jesus. Se for preocupado mais na armação, a opção é o jovem Rodrygo, de 21 anos, que já tem costume de jogar na posição de Neymar. Outra opção é Lucas Paquetá adiantado com a defesa composta por Fred e Bruno Guimarães.

A vitória da Seleção Brasileira contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 trouxe uma escalação bem ofensiva pelo técnico Tite. Com um meio de campo formado por Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, o treinador optou por um time mais leve e conquistou o triunfo por 2 a 0 na última quinta-feira (24), com uma atuação elogiada do atacante Richarlison, o "Pombo", que marcou os dois gols do jogo.

No entanto, o atacante Neymar e o lateral Danilo, se machucaram na partida de estréia, levando dúvidas ao técnico Tite para a segunda e a terceira partida da fase de classificação, sendo a primeira prevista para esta segunda-feira (28), às 13 horas (horário de Brasília), no estádio 974, em Doha, contra a Suíça e a terça contra Camarões às 16 horas (horário de Brasilia) no dia 2 de dezembro.

Para a lateral, Daniel Alves deve assumir a posição deixada por Danilo e quanto ao substituto de Neymar, vai depender da opção de Tite para sua formação em campo. Se for mais agressivo, pode optar por Gabriel Jesus. Se for preocupado mais na armação, a opção é o jovem Rodrygo, de 21 anos, que já tem costume de jogar na posição de Neymar. Outra opção é Lucas Paquetá adiantado com a defesa composta por Fred e Bruno Guimarães.

Sobre o jogo contra a Sérvia e a preparação para enfrentar a Suíça, homem com maior poder de marcação do setor defensivo da Seleção Brasileira, o volante Casemiro, aprovou a postura da equipe contra a Sérvia. “Cada Seleção tem sua forma de jogar. Não tem como falar que a Sérvia joga igual a Suíça porque o sistema não é igual e os jogadores não são iguais. Mas cabe o nosso trabalho, como vamos propor, como vamos encarar o jogo. Independente da seleção adversária, o mais importante é a gente, como vamos fazer o nosso jogo. O nervosismo do primeiro tempo passou. Era normal. Independentemente do rival, o mais importante é a nossa atitude dentro de campo”, declarou o meio-campista.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF





Com três pontos e na liderança do grupo G, a Seleção Brasileira pode confirmar a classificação na próxima rodada, caso o time vença a Suíça e tenha um empate entre Sérvia e Camarões, que perderam o jogo de abertura da chave. Para compor a equipe que vai a campo nesta segunda-feira, o técnico Tite treinou neste final de semana com o experiente lateral Daniel Alves.

Além de não sofrer gol contra a Sérvia, a equipe de Tite teve bom desempenho ofensivo e marcou dois gols, ambos com Richarlison. O dono da camisa 9 recebeu elogios de Casemiro, que também pontuou a importância do centroavante para o sistema defensivo brasileiro.

“O Richarlison disse que precisava de uma bola. Quando se joga contra uma linha de cinco, fica mais difícil. Ele estava entre os zagueiro, bem marcado e era difícil achar ele. Mas a gente sabia, todo mundo sabe qualidade do Richarlison. Ele cheira gol, ele busca gol, sempre procura. Eu brinco que ele é fominha, mas isso é bom para nós e os números falam por si. Ele é um grande jogador”, finalizou.