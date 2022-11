Prefeitura amplia estudos em mobilidade visando a redução de acidentes no trânsito de Mossoró. As equipes da Sesdem iniciaram na última sexta-feira (25), simulação na rua Dona Izaura Rosado, na altura do Condomínio Quintas do Lago, bairro Nova Betânia, zona Oeste de Mossoró. No local, técnicos avaliam a adição de uma rotatória, o que, segundo os especialistas, vai melhorar o fluxo e diminuir o número de acidentes na região. “A proposta da secretaria é justamente em áreas críticas de acidente, como no caso da rua Isaura Rosado, que já registrou uma quantidade expressiva de acidentes, promover alterações físicas e geométricas na área, para que dessa forma a gente discipline tanto a velocidade, quanto as preferenciais”, detalhou o diretor executivo de Mobilidade, Luís Correia.

A Prefeitura de Mossoró segue ampliando os estudos em mobilidade visando a redução de acidentes no trânsito. De forma técnica, através de simulações, a Gerência Executiva de Engenharia Viária (GEEV), da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), monitora o comportamento dos condutores e adota a melhor configuração para a região.

Designer de interiores, Fernanda Fernandes parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Mossoró. A designer afirmou que é recorrente o registro de acidentes no local e que a nova configuração vai melhorar o trânsito, além de aumentar a segurança viária.

“É uma iniciativa muito importante, a gente já vem sentindo essa necessidade há um tempo e ultimamente os acidentes estão sendo frequentes. Com certeza vai melhorar bastante a questão da segurança. Vai melhorar tanto para os moradores do condomínio quanto para quem faz o tráfego diário aqui”, elogiou.

“Achei de grande valia, porque já estávamos atravessando muito receio, inclusive presenciando acidentes de forma rotineira. Com essa mudança, com certeza irá resolver o problema. Está aprovadíssimo, muito bacana a iniciativa”, disse a advogada Ludmila Freitas.

Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, explica de forma técnica o projeto idealizado para o local.

“É uma área adequada para a rotatória, então estamos fazendo uma simulação, dessa simulação vamos ver o comportamento do condutor e realmente se o que foi esboçado, o que foi feito no escritório, na prancheta, se adequa na prática para que a gente possa promover segurança”, disse.

Recentemente, outros locais passaram por simulações e estudos de viabilidade, como no bairro Abolição I, na rua José Damião, no acesso à rua Monsenhor Gurgel, além do estudo na implementação de nova configuração de sentido da rua Frei Miguelinho, no bairro Aeroporto I.