Visando melhorar e ampliar o atendimento à população, a Prefeitura de Mossoró entregará nesta terça-feira (29), 16 motocicletas à Guarda Civil Municipal e Trânsito.

O investimento fortalece a segurança patrimonial e viária de Mossoró, na promoção de um atendimento mais rápido e eficiente. A solenidade de entrega acontece às 16h, na Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Cledinilson Morais, secretário de Segurança, destaca a atenção especial da Prefeitura de Mossoró com a segurança do município.

“Um momento histórico. Mais uma vez a Prefeitura fazendo um investimento que vai definitivamente melhorar ainda mais o serviço que é ofertado à população. São veículos que vão proporcionar maior agilidade no trabalho do dia a dia, é um momento de muita alegria”, disse.

O trânsito municipal receberá 10 novas motocicletas, que serão utilizadas na fiscalização, controle do trânsito e ações em segurança viária. A Guarda Civil Municipal receberá 6 novos veículos, que vão auxiliar os agentes na proteção patrimonial de Mossoró.

“Renovamos a frota de veículos da Guarda Municipal, do trânsito, e agora estamos entregando novos veículos para as corporações. É um novo momento que vive a segurança municipal de Mossoró. Estamos promovendo melhor condição de trabalho, com veículos novos para atender com mais excelência à população”, finalizou Cledinilson Morais.

A cerimônia de entrega contará com a presença de agentes da Guarda Municipal e do trânsito, assim como o prefeito Allyson Bezerra, secretário de Segurança, Cledinilson Morais, servidores e técnicos da Prefeitura de Mossoró.