Secretaria de Agricultura participa da 16ª edição da Cavalgada da Luz em honra a Santa luzia

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), é uma das parceiras da XVI Cavalgada da Luz. O evento integra a programação da Festa de Santa Luzia 2022.



A 16ª edição da Cavalgada da Luz acontecerá no próximo domingo (4), a partir das 7h. O evento é realizado na área da Paróquia de São Manoel. O ponto de partida da cavalgada é a Capela de São Pedro. A chegada será na Feira do Bode, onde a programação continua com tradicional pé de serra.



“A Secretaria de Agricultura tem nos dado apoio considerável. Nós contamos com as instalações da Feira do Bode à disposição, carro de apoio, veterinário acompanhando todo o percurso da cavalgada. É uma parceria forte que já vem de muitos anos com o apoio da Prefeitura de Mossoró”, explicou Valnei Nunes Fernandes, membro da comissão da Cavalgada da Luz.



A realização de mais uma edição do evento fortalece a tradição das cavalgadas em Mossoró e região. “A nossa secretaria numa parceria com a comissão organizadora da Festa de Santa Luzia, em especial a comissão da cavalgada, vai apoiar o evento na medida em que vamos ser ponto de chegada. Vamos fornecer o suporte com médico veterinário e carro de apoio. O evento é importante, pois ajuda a resgatar a tradição das cavalgadas que em virtude da pandemia, nos últimos anos, não ocorreram”, destacou Faviano Moreira, titular da Seadru.