Eventos esportivos integram a programação Festa de Santa Luzia 2022

Além da programação social e religiosa, a Festa de Santa Luzia de Mossoró também tem como marca a realização de eventos esportivos. Corrida, Copa de Beach Tennis e Pedalada estão entre as atividades que serão realizadas este ano.



Uma das novidades dos festejos em 2022 é a 1ª Copa Santa Luzia de Beach Tennis CYM, que será disputada entre os dias 25 e 27 deste mês, na Arena WBT. A competição contará com as modalidades iniciante, mista e open.



No dia 4 de dezembro, às 6h, com largada na sede do Cursilho de Cristandade (ao lado da Igreja Matriz de São Paulo, Nova Betânia), será promovida a 13ª Pedalada da Luz, percorrendo diversas ruas da cidade em um percurso de 11,5 km, passando pelos bairros Boa Vista, Doze Anos, Belo Horizonte, com encerramento na Catedral de Santa Luzia.



Já a tradicional Corrida de Santa Luzia, que este ano chega a sua 15ª edição, será realizada no dia 11 de dezembro, com largada às 5h30 na avenida Dix-sept Rosado, em frente à Praça do Museu Histórico Jornalista Lauro da Escóssia. O evento reunirá mais de 700 atletas.



A programação esportiva da Festa também contempla a 2ª edição da Corrida de Santa Luzia Kids, que acontecerá no dia 10 de dezembro, às 16h30, no mesmo ponto de partida da modalidade adulto (Praça do Museu).



Motorromaria, Cavalgada, Caminhoneiros e Revoada da Luz



A programação da Festa de Santa Luzia conta ainda com outras atrações que prometem movimentar a cidade. No dia 3 de dezembro, às 14h, haverá a 6ª edição do Caminhoneiros da Luz, com saída do Posto SP, BR-304, em frente à Subaé Pneus. No dia 4 é a vez da 16ª Cavalgada da Luz percorrer as ruas de Mossoró, com início às 8h na Capela São Pedro (Planalto 13 de maio).



A 3ª Revoada da Luz está programada para o dia 10 de dezembro, às 8h, no Aeroporto Dix-sept Rosado, quando a imagem de Santa Luzia sobrevoará Mossoró em mais um forte momento de emoção e devoção.



O dia 12 de dezembro também será um dia de intensas atividades, entre elas a 14ª Motorromaria da Luz. O evento terá início às 19h, saindo da Motoeste Honda, avenida Presidente Dutra, na Ilha de Santa Luzia.