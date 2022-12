Festa de Santa Luzia 2022 acontece de 02 a 12 de dezembro; confira programação. A abertura será às 19h, com a Cerimônia de Instalação da Festa presidida pelo bispo Diocesano Dom Mariano Manzana. Logo após, haverá show com o casal Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha, do grupo de oração Exército de Deus, de Fortaleza (CE). Diversas caravanas de outros municípios já confirmaram presença. O novenário começa no dia 2 de dezembro e segue até o próximo dia 12, com uma intensa programação religiosa. Além da novidade de ser 13 dias de festejos, a programação conta ainda com outros diferenciais. A Procissão da Luz, que ocorre de 0h do dia 12, sai da Catedral em direção à Capela do Colégio Diocesano Santa Luzia.

Mossoró já se prepara para vivenciar mais uma tradicional Festa de Santa Luzia. Com o tema “Corações ardentes, pés a caminho”, as festividades alusivas à padroeira da Diocese de Mossoró iniciam já na próxima quinta-feira, dia 1º, no adro da Catedral.

A abertura será às 19h, com a Cerimônia de Instalação da Festa presidida pelo bispo Diocesano Dom Mariano Manzana. Logo após, haverá show com o casal Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha, do grupo de oração Exército de Deus, de Fortaleza (CE). Diversas caravanas de outros municípios já confirmaram presença.

O novenário começa no dia 2 de dezembro e segue até o próximo dia 12, com uma intensa programação religiosa.

Além da novidade de ser 13 dias de festejos, a programação conta ainda com outros diferenciais. A Procissão da Luz, que ocorre de 0h do dia 12, sai da Catedral em direção à Capela do Colégio Diocesano Santa Luzia.

Outra novidade desta edição é a o Cortejo da Luz, que ocorrerá no dia 13 de dezembro, às 15h30, com saída da Capela de Santo Agostinho, da Paróquia Menino Jesus, no conjunto Abolição V, e chegada na Matriz de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II, de onde sairá a procissão, às 17h.

“Convidamos a todas as pessoas a participarem dessa grande festa e desse bonito momento. É hora de renovarmos a nossa fé, a nossa esperança em Deus e a intercessão de Santa Luzia por um mundo muito melhor e mais justo”, disse o pároco da Catedral e coordenador da Festa, Pe Flávio Augusto Forte Melo.

Confira a programação:

LOJINHA DE SANTA LUZIA

13.11 a 13.12

Local: Largo Monsenhor Huberto (lateral da Catedral)

14.11 a 30.11 – 08h/11h30 às 13h30/17h30 (segunda à sexta)

08h às 12h (sábado)



01.12 a 13.12 – 07h às 21h30

DIA 01.12 – QUINTA-FEIRA – ABERTURA OFICIAL

09h – SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SANTA LUZIA

Local: Câmara Municipal de Mossoró

19h - Missa e Cerimônia de Instalação da Festa de Santa Luzia 2022

Celebrantes: Dom Mariano Manzana, Bispo Diocesano

Show com Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha – Grupo de Oração Exército de Deus

Local: Catedral de Santa Luzia



DIA 02.12 – SEXTA-FEIRA – 1° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: Chamou e enviou os que Ele mesmo quis” (Mc 3, 13-19)

NOITEIROS: Paróquia de São Manoel, Encontro de Casais com Cristo – ECC, Equipes de Nossa Senhora e Equipe Jovens de Nossa Senhora, Pastoral Familiar, Comunidade Veni Creator Spiritus e Pastoral do Dízimo.

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

16h – Novena. Pregador: Pe. Clovis Augusto Freire Alves- Paróquia São Francisco das Chagas na Maísa

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Carlos Ítalo Aires Nogueira- Paróquia de Assu

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 03.12 – SÁBADO – 2° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Vem e segue-me” (Mc 10, 17-27)

NOITEIROS: Paróquias do Zonal Mossoró II, Liga Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer - LMECC, Rede Feminina de Combate ao Câncer Mossoró e Região - RFCCMR, Associação Apoio ao Portador de Câncer Mossoró e Região - AAPCMR, Rotary Club, Lions Club Abolição e Lions Club Mossoró e APAE

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

09h – Noveninha de Santa Luzia – Paróquia de São Paulo

14h – VI CAMINHONEIROS DA LUZ

Saída: Posto SP na BR 304, em frente à SUBAÉ

Chegada: Paróquia de São Paulo Apóstolo (Nova Betânia)

16h – Novena. Pregadora: Ir. Maria da Piedade Freitas

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: - Pe. Francisco Isaías da Costa- Ecônomo da Diocese.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 04.12 – DOMINGO – 3° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Coragem! Levanta-te, Ele te chama” (Mc 10, 46-52)

NOITEIROS: Paróquia do Menino Jesus, Comunidade Shalom, Comunidade Boa Nova, Comunidade Obra Nova, Mãos Ensanguentadas de Jesus e Terço da Redenção



06h – XIII PEDALADA DA LUZ

Saída: Sede do Cursilho da Cristandade e Paróquia São Paulo

Chegada: Catedral de Santa Luzia

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia



07h – XVI CAVALGADA DA LUZ

Local: Capela São Pedro (Liberdade I)

Chegada: Parque Armando Buá (Feira do Bode)

8h30 – Noveninha – Paróquia de São José

16h – Novena Pregador: - Seminarista Vinícius Emanuel- Seminário Santa Teresinha

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: - Dom Francisco de Sales Alencar Batista – Bispo de Cajazeiras - PB

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 05.12 – SEGUNDA-FEIRA – 4° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Vinde e vede” (Jo 1, 35-39)

NOITEIROS: Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Movimento Cursilhos de Cristandade – MCC, Centro de Estudos Bíblicos – CEBI, Lar da Criança Pobre de Mossoró, Terço na Praça e Comunidade Renascer

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

16h – Novena. Pregador: Seminarista Philipe Villeneuve Oliveira Rego- Seminário Santa Teresinha

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Dom Jaime Vieira Rocha - Arcebispo de Natal

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 06.12 – TERÇA-FEIRA – 5° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Ide, pois, e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 16 - 20)

NOITEIROS: Paróquia de São João Batista, Comissão das Santas Missões Populares, Infância e Adolescência Missionária – IAM, Comissão das Campanhas, CÁRITAS, Pastoral Social, Comissão Pastoral da Terra – CPT e SEAPAC

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

16h – Novena. Pregador: Pe. Alfredo Leonardo Fernandes- Paróquia Marcelino Vieira

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Dom Antônio Carlos Cruz Santos - Bispo de Caicó

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo



DIA 07.12 – QUARTA-FEIRA – 6° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Eles partiram e foram pelos povoados” (Lc 9, 1-6)

NOITEIROS: Paróquia São Paulo Apóstolo, Movimento dos Focolares, Terço da Sagrada Família, Comunidade São Pe. Pio, Projeto Reviver, Família Esperança e Nova Jerusalém Leiga

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

16h – Novena. Pregadora: Miraci Martins Borges- Comissão de Catequese

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Leandro Magalhães Dutra- Paróquia São Paulo

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 08.12 – QUINTA-FEIRA – 7° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Maria levantou-se e pôs-se à caminho” (Lc 1, 39-56)

NOITEIROS: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Legião de Maria, Colégio Sagrado Coração de Maria, Pastoral Catequética, Comunidade Obra de Maria, Sociedade São Vicente de Paulo e Ordem Franciscana Secular - OFS

05h – OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Saída: Igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, com procissão até à Catedral de Santa Luzia

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

16h – Novena. Pregador: Allany Medeiros- Pastoral Familiar

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h – Noveninha – Cirandinha de Santa Luzia (Largo Monsenhor Huberto)

19h30 – Novena. Pregador: Frei Alleanderson Brito da Silva, OFM- Paróquia Imaculada Conceição

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 09.12 – SEXTA-FEIRA – 8° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Eu vos enviei para colher aquilo que não semeastes” (Jo 4, 27-42)

NOITEIROS: Paróquia de São José, Renovação Carismática Católica – RCC, Movimento Apostólico Mãe Rainha de Schöenstatt, Movimento Terço dos Homens, Projeto Esperança Pe. Guido Tonelotto, Abrigo Amântino Camara e Pastoral da Pessoa Idosa

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

16h – Novena. Pregador: Pe. Heriberto Carneiro Santos- Paróquia Santa Luzia e Rádio Rural de Mossoró

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Ricardo Rubens Fernandes Carvalho- Paróquia Nossa Senhora de Fátima

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo



DIA 10.12 – SABADO – 9° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Nisso, todos reconhecerão que sois os meus discípulos” (Jo 13, 13-35)

NOITEIROS: Paróquias do Zonal Alto Oeste, Setor Diocesano de Juventude, Terço da Juventude, SEGUE-ME, PASCOM e Pastoral do Batismo

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

08h – III REVOADA DA LUZ

Local: Aeroporto Dix – Sept Rosado

09h - Noveninha da Santa Luzia - Maísa

11h – III LEILÃO DA LUZ

Local: Restaurante Buscapé

16h – Novena. Pregador: Pe. Max Bruno Damasceno- Paróquia de Martins

16h30 – II CORRIDA DA LUZ KIDS

Local: Praça Pr. Manoel Nunes Paz em frente ao Museu Lauro da Escóssia

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Francisco Crisanto Borges de Araújo- Seminário Santa Teresinha

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo



DIA 11.12 – DOMINGO – 10° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Estou no meio de vós como aquele que serve” Lc 22, 24-30)

NOITEIROS: Paróquias do Zonal do Vale e Zonal Médio Oeste, Colégio Diocesano Santa Luzia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, Apostolado da Oração, Ministros da Sagrada Comunhão – MESC, Comunidade Fides in Deum e Pastoral dos Condomínios

05h30 – XV CORRIDA DA LUZ

Local: Praça Pr. Manoel Nunes Paz em frente ao Museu Lauro da Escóssia

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

09h - Noveninha da Santa Luzia - CSCM

16h – Novena. Pregador: Maria Elenir Melo- Catequese

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Charles Lamartine de Souza Freitas- Colégio Diocesano e Faculdade Católica

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo



DIA 12.12 – SEGUNDA-FEIRA – 11° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Pôs-se a caminho com eles” (Lc 24, 13-35)

NOITEIROS: Paróquia Sagrada Família, Seminário Santa Teresinha, Associação Santa Teresinha, Serviço de Animação Vocacional – SAV, Comissão Diocesana dos(as) Religiosos(as), Comissão dos Diáconos Permanentes e Filhos ausentes

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

11h- Missa e instituição de Leitores e Acólitos na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena. Pregador: Seminarista Marcos Maciel- Seminário Santa Teresinha

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h – XIV MOTO ROMARIA DA LUZ

Saída: Motoeste Honda

Chegada: Catedral de Santa Luzia

19h30 – Novena. Pregador: Dom Mariano Manzana- Bispo Diocesano

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

24h – PROCISSÃO DA LUZ

Saída: Catedral de Santa Luzia

Chegada: Capela Colégio Diocesano Santa Luzia

DIA 13.12 – TERÇA-FEIRA – DIA DE SANTA LUZIA

5h - Missa na Catedral de Santa Luzia

6h30 - Missa na Catedral de Santa Luzia

8h - Missa na Catedral de Santa Luzia

10h - MISSA SOLENE na Catedral de Santa Luzia

14h – Missa na Catedral de Santa Luzia

15h – Missa na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

15h30 – CORTEJO DA LUZ

Saída: Capela de Santo Agostinho – Abolição V

Chegada: Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

17h - PROCISSÃO DE SANTA LUZIA

Saída: Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Fátima- Abolição II

Chegada: Catedral de Santa Luzia

7º GRANDE SORTEIO DE SANTA LUZIA

No encerramento da procissão

PÓS - FESTA

COPA DE SANTA LUZIA DE BEACH TENNIS

15.12 a 17.12



Transmissão - Youtube da Paróquia de Santa Luzia, Rádio Rural de Mossoró, TCM-Canal do Assinante e TV Cidade Oeste.

Mais informações- 84 3321.3157