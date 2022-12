MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 30/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

BRASILIA

Ações da Petrobras disparam com plano de gestão sugerido pela equipe de transição de Lula

Bolsonaro, depois de bloquear R$ 1,7 bilhão da Educação, bloqueia R$ 1,6 bilhão da Saúde e destina R$ 5 bilhões para comprar 98 tanques de guerra na Itália

Equipe de Lula consegue 34 assinaturas de senadores para a PEC da Transição de 198 milhões fora do TETO DE GASTOS

Bolsonaro não vai deixar vocês na mão, Diz Valdemar da Costa Neto aos insufladores do golpe em jantar do PL em Brasília

Senadora Zenaide denuncia que Governo Bolsonaro já liberou 1.919 tipos de agrotóxicos e que isto vai causar abortos

ESTADO

Governo conclui folha de novembro dos servidores do RN e adianta outra parcela do 13º salário

Secretaria Estadual de Saúde aumenta nível de preocupação com crescimento de casos de Covid no RN

INMET prevê chuvas de até 50mm e ventos de até 60 km no Alto Oeste do RN

Mossoró

Agentes de Trânsito e Guardas Municipais de Mossoró recebem 16 novas motocicletas para fortalecer trabalho de segurança preventiva

Definido calendário: Festa de Santa Luzia 2022 começa dia 02 e vai até 12 de dezembro. Na Catedral acontece exposição de obras de artes de artistas locais retratando a imagem de Santa Luzia

Docentes da UERN realizam paralisação nesta quarta-feira por recomposição salarial

Policia

Caso Luan: justiça manda processo seguir, após laudo constatar capacidade mental do autor do policial que matou o jovem estudante

Mossoró: TJP condena assassino de fisioterapeuta a 18 anos de prisão

Copa do Mundo

Inglaterra, EUA, Holanda e Senegal garante vaga nas oitavas; Equador se despede Copa do Mundo do Catar; Com 6 pontos, Tite define que titulares descansam e reservas enfrentam Camarões no terceiro compromisso da seleção da copa do Qatar

Deputado Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Qatar divulgar o conteúdo de pen drive sobre eleições no Brasil; só que o quadro de presença da Câmara o desmente