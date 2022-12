“É mais estrutura para o guarda municipal trabalhar e dar mais segurança ao cidadão mossoroense”. A fala é do comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, que celebrou a entrega de 6 motocicletas para o efetivo, realizada pela prefeitura de Mossoró, na tarde desta quarta-feira (29). Na ocasião, também foram entregues outras 10 motocicletas para o Departamento de Fiscalização e Segurança Viária do município. “Vamos ter um melhor atendimento, chegar mais rápido ao local. Em situações que nós temos cortejos, festas, eventos, vamos ter uma cobertura que vai facilitar os acessos e as intervenções, com isso quem ganha é a população de Mossoró”, enfatizou o diretor executivo de Mobilidade Urbana da Sesdem, Luiz Correia.

Na tarde desta terça-feira (29), a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, entregou novas viaturas ao Departamento de Fiscalização e Segurança Viária e à Guarda Civil Municipal.

“É a nossa terceira entrega de viaturas, dessa vez motocicletas que são de fundamental importância para o policiamento e atendimento de ocorrências com agilidade, trazendo mais mobilidade. E quem ganha é a população”, declarou o secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Morais.

Durante a solenidade, foram entregues 16 motocicletas, sendo 6 motos Yamaha Lander 250cc para a Guarda Civil Municipal e 10 motocicletas Honda XRE 300cc para o Departamento de Fiscalização e Segurança Viária. Todas as viaturas foram entregues com equipamentos sonoros e luminosos que auxiliam na atividade diária dos servidores.

“É mais estrutura para o guarda municipal trabalhar e dar mais segurança ao cidadão mossoroense, principalmente na nossa área central, onde o trânsito é um pouco complicado e as viaturas perdem mobilidade nos horários de pico”, frisou o comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes.

“Vamos ter um melhor atendimento, chegar mais rápido ao local. Em situações que nós temos cortejos, festas, eventos, vamos ter uma cobertura que vai facilitar os acessos e as intervenções, com isso quem ganha é a população de Mossoró. Nós temos o equipamento novo, comparado em São Paulo-SP, são equipamentos de extrema visibilidade, voltados para dar segurança e melhorando o serviço ao cidadão de Mossoró”, enfatizou o diretor executivo de Mobilidade Urbana da Sesdem, Luiz Correia.

Na ocasião, o prefeito Allyson Bezerra assinou o decreto municipal que institui a Carteira Funcional dos Agentes Municipais de Trânsito e Transporte de Mossoró e também assinou portaria de nomeação dos servidores aprovados na seleção interna para as funções de Inspetores e Subinspetores da Guarda Civil Municipal.

“Ao todo, estamos assinando cinco decretos, leis e portarias, cinco atos que dão uma melhor qualidade a essas duas importantes categorias do nosso município. Importante frisar que já tínhamos este ano entregue aqui as viaturas, os veículos que deram uma condição muito melhor. Quando nós assumimos a Prefeitura, a Guarda Municipal tinha em torno de três viaturas que tinham que empurrar para andar, hoje todas são pick-ups, com qualidade, veículos novos. Hoje tem fardamento, que nunca antes tinha sido entregue pela Prefeitura, o porte de arma da Guarda Municipal, que também não tinha, um pedido de mais de nove anos, que nós concretizamos. Tivemos, nesses dois anos de gestão, avanços muito significativos para essas duas categorias", ressaltou o prefeito.

Dois guardas passaram por uma capacitação durante 20 dias no Estado do Ceará, e eles serão multiplicadores e transmitirão os conhecimentos adquiridos para os guardar e agentes de trânsito posteriormente.

“Dia 3 de novembro, fizemos uma capacitação, eu e outro guarda municipal, na cidade de Pacajus-CE. Passamos 20 dias recebendo instruções, pudemos ter um contato maior com o motopatrulhamento tático, com regras de trânsito, habilidade com motocicletas, instrumento com documentação ofensiva e treinamento com armas de fogo e munições. A gente está fazendo o planejamento para agora em dezembro já começar com os ciclos de treinamentos com todos os guardas municipais que vão trabalhar com as motocicletas", concluiu o guarda municipal Ranielson Marques.