Com investimento de cerca de R$ 350 mil, praça de Passagem de Pedra será entregue hoje (30)

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), realiza, nesta quarta-feira (30), a entrega da Praça Pedro Vieira da Costa.

O equipamento, localizado na comunidade de Passagem de Pedra, zona rural do município, foi totalmente revitalizado. A solenidade de entrega dos novos espaços acontece a partir das 17h.

Com investimento de aproximadamente 350 mil reais, as obras no equipamento público atendem a reivindicações da população da comunidade rural que esperava há muitos anos pela reforma. A revitalização da praça proporcionará à comunidade mais qualidade no convívio social, segurança e acessibilidade.

As obras na praça pública contemplam os seguintes pontos: quadra com 383 m² com alambrado e tela de proteção; academia da primeira idade; academia da meia-idade; academia da terceira idade; iluminação em LED; bancos de concreto com assento em madeira. Na praça, ainda foram realizados serviços de paisagismo e arborização.

Com 1.706 m² de área construída, a Praça Pedro Vieira da Costa será entregue totalmente estruturada e equipada para oferecer lazer e espaços para convívio social à população.